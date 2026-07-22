Švicarci žestoko udarili po dinamovcu: ‘Besciljno je lutao’

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xxDamirxKrajacx via Guliver

Dinamo je u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka odigrao 1:1 protiv Thuna u Švicarskoj. Domaćin je poveo preko Brightona Labeaua u 20. minuti, a Miha Zajc u 86. minuti donio je Zagrepčanima vrijedan remi uoči uzvrata na Maksimiru.

Pobjednik dvoboja izborit će plasman u treće pretkolo, gdje ga čeka bolji iz susreta KÍ Klaksvík – Kauno Žalgiris. U slučaju ispadanja, Dinamo će europski put nastaviti u trećem pretkolu Europske lige protiv poraženog iz ogleda Hapoel Be’er Sheva – Vikingur.

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Švicarski Blick nakon utakmice piše da je Thun ispustio pobjedu te je za najboljeg igrača susreta proglasio strijelca Brightona Labeaua.

“Odlično je čuvao loptu u napadu, bio prvi u presingu i pokazao veliku borbenost”, navodi se u obrazloženju.

S druge strane, najnižu ocjenu dobio je Dinamov vratar Ivan Filipović, kojeg smatraju jednim od glavnih krivaca za pogodak domaće momčadi.

“Vratar Dinama Ivan Filipović mora preuzeti krivnju za primljeni gol. Bilo je i povremenih manjih neugodnosti, koje Thun nije uspio dodatno iskoristiti”, napisali su Švicarci.

Posebno su analizirali situaciju kod vodećeg pogotka Thuna.

“Thunov Michael Heule je u 20. minuti snažno izveo slobodan udarac u kazneni prostor. Lopta se odbila visoko u zrak, vratar Dinama Ivan Filipović izlazi, ali krivo procjenjuje. Valmir Matoshi puca, Filipović se iskupljuje munjevitom reakcijom. Ponovno briljantno brani drugu loptu.

Dinamo nakon toga ne uspijeva izbiti korner. Fabio Fehr ponovno centrira i pronalazi glavu Brightona Labeaua. On zahvalno prihvaća Filipovićev poklon, koji ponovno besciljno luta svojim kaznenim prostorom”, zaključio je Blick.