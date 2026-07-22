Trener Thuna nakon remija s Dinamom: ‘Ovo je pošten rezultat, užitak nas je gledati’

Kapetan Thuna Marco Bürki smatra da njegova momčad u Zagreb putuje s optimizmom.

“Nikad ne znate gdje ste u prvoj utakmici sezone. Bio je ovo dobar nastup naše momčadi protiv kluba koji ima veliku kvalitetu. U drugom poluvremenu smo se mučili, ali smo se i dobro branili. Uspjeli smo zadati nekoliko udaraca. Remi je dobar rezultat. Naš europski san još je uvijek živ. Možemo ići u Zagreb s dobrim osjećajem”, poručio je.

Sličnog je mišljenja bio i Nils Reichmuth, koji žali zbog pogotka primljenog u završnici:

“Vrlo je razočaravajuće kad primite gol na kraju utakmice. Ali znali smo što nas čeka. Igrali smo dobro dosta dugo. Jedino što nam preostaje je izvući pozitivne strane iz ovoga. Napravili smo puno dobrih stvari u ovoj utakmici.”