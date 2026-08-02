Gvardiol o novoj ulozi u Man. Cityju: ‘Ako ta odgovornost pripadne meni…’

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Andrew Yates Sportimage via Guliver Image

Joško Gvardiol smatra da je Manchester City donio ispravnu odluku imenovanjem Enza Maresce za novog trenera nakon odlaska Pepa Guardiole.

Hrvatski reprezentativac pružio je punu podršku talijanskom stručnjaku koji je potpisao trogodišnji ugovor do ljeta 2029. godine, no napomenuo je da će momčadi ipak trebati određeno vrijeme za prilagodbu na nove metode i taktičke zamisli.

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Maresca je dobro poznato lice na Etihadu jer je ranije vodio razvojnu momčad Cityja te bio prvi Guardiolin pomoćnik, a Gvardiol vjeruje da je upravo on idealno rješenje za klupu engleskog prvaka.

“Razina je iznimno visoka, a on je s razlogom izabran za trenera. Mislim da ima kvalitetu i nove ideje. Tek ćemo vidjeti kako ćemo igrati, kakav će nam biti stil i koje ćemo taktičke zamisli primjenjivati. Ipak, mislim da je on savršen izbor. Naravno, potrebno je vrijeme. Sve je potpuno novo i nije lako promijeniti trenera. Morat ćemo biti strpljivi. Naš je posao da mu pomognemo koliko možemo, da ga slušamo i pokušamo se što brže prilagoditi. Upoznali smo se i kratko razgovarali o mojoj ozljedi, o tome kako smo igrali i koja je bila moja uloga kod Pepa”, izjavio je Gvardiol za BBC Sport.

Hrvatski branič osvrnuo se i na način na koji je Pep Guardiola priopćio momčadi da napušta klub nakon punih deset godina. Nagađanja o njegovoj budućnosti trajala su mjesecima, no konačnu je odluku objavio tek u samoj završnici sezone, što Gvardiol smatra odličnim potezom.

“Neki će reći da nam je mogao reći ranije, a drugi da nije. Mislim da je izabrao savršen trenutak, jer da je odluku priopćio ranije, to bi moglo mentalno utjecati na nas. Znali smo da će nam u jednom trenutku to morati reći. Ovdje je bio deset godina i došlo je vrijeme da se malo odmori. To smo mogli osjetiti. Pretprošle sezone je bio na vagi hoće li otići ili ostati, pa je odlučio ostati. To je bilo sjajno jer smo dobili još jednu priliku da nešto osvojimo. Nažalost, došlo je vrijeme za rastanak, ali s njim se nikad ne zna. Možda za šest mjeseci opet dobije energiju”, poručio je hrvatski reprezentativac.

Gvardiol ulazi u novu sezonu potpuno oporavljen nakon što je zbog prijeloma kosti desne noge propustio čak pet mjeseci i vratio se tek u svibnju. Da klub dugoročno računa na njega kao predvodnika nove generacije, potvrđuje i novi petogodišnji ugovor koji ga veže za City do ljeta 2031. godine. S odlaskom iskusnijih igrača i promjenom u stručnom stožeru, Gvardiol je spreman preuzeti još veću odgovornost u svlačionici.

“Teško je sada o tome govoriti, vidjet ćemo. Ruben Dias je jedan od vođa naše momčadi i vjerojatno će sada biti na samom vrhu, možda i najvažniji. Trebat će mu podrška još nekoliko igrača koji su dulje u klubu. Ako ta odgovornost pripadne meni, prihvatit ću je”, zaključio je Gvardiol.