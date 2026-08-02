VIDEO / Kakav gol u Danskoj! Igrač kojeg želi pola Premier lige zabio u rašlje hrvatskom vrataru

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Sport Klub

U drugom kolu danske Superlige Midtjylland je na svojoj MCH Areni ugostio Aarhus. Nakon što u prvih pola sata nije bilo izglednijih prilika, ukazao se Franculino Dju i jednim potezom pokazao zašto ga želi desetak klubova engleske Premier lige.

U 33. minuti zabio je prekrasan pogodak sa skoro 20 metara, pogodivši rašlje nemoćnog hrvatskog vratara Mateja Delača. Riječ je o 22-godišnjem reprezentativcu Gvineje Bisau koji prema Transfermarktu vrijedi čak 22 milijuna eura, a u Midtjylland je došao bez odštete prije tri godine kao slobodan igrač iz omladinskog pogona Benfice.

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Osim u pogotku Djua, domaći navijači mogli su uživati i u golu Fridayja Etima koji je u 45. minuti postavio rezultat 2:0, s kojim se otišlo na predah. Utakmica je završila rezultatom 2:1, a za goste je zabio Kelvin Ehibhatiomhan u 78. minuti.

Martin Erlić za domaću momčad je odigrao svih 90 minuta, dok je za Horsens punu minutažu odradio Karlo Lusavec, a u sudačkoj nadoknadi vidjeli smo i četvrtog Hrvata na terenu kada je za goste ušao Ivan Miličević.

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