‘Sve je namješteno da bi Real Madrid osvojio, to je sramota’

Ne stišava se bura nakon utakmice između Girone i Barcelone. Priča se o suđenju koje je dovelo do pobjede Girone, a navijači Barcelone, naravno, u svemu tome vide širu zavjeru kako bi se Real vratio na vrh.
Tako je reagirao i novinar Jota Jordi, neskriveni navijač Barcelone, čim je Girona postigla drugi, pobjedonosni sporni gol.
“Nepodnošljivo je, sve je namješteno da bi Real Madrid osvojio. Napustimo stadion! To je sramota”, rekao je Jordi u emisiji „El Chiringuito.“
Nakon utakmice Jordi je djelovao smirenije, ali su njegove riječi i dalje bile podjednako oštre.
“Mislim da je došao dan da svi članovi, svi navijači Barcelone, kažu „dosta je bilo.“ I da zaista zahtijevaju da napustimo ovu ligu. Gotovo je… Govorim o cijeloj sezoni. Ono što doživljavamo ove sezone… mi u Barceloni smo na to jako navikli i ovako je već 120 godina. Neće dopustiti da Real Madrid provede dvije godine bez osvajanja titule, a ono što se događa ove sezone je očito. Događa se iz tjedna u tjedan.”
