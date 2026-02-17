Flick se nakon poraza žali na suđenje: ‘Jeste li to vidjeli? Suci su na razini kao i mi’

Podijeli :

xS.xRosx via Guliver

U susretu 24. kola španjolskog nogometnog prvenstva Girona je pobijedila Barcelonu 2:1 koja je tako propustila priliku vratiti se na vrh La Lige.

U prvom poluvremenu nije bilo golova, premda je Barcelona u sudačkoj nadoknadi dobila jedanaesterac. Kazneni udarac je skrivio Daley Blind oborivši Danija Olma. Pucao je Lamine Yamal, no pogodio je stativu. Bio je to njegov prvi promašeni jedanaesterac u sedam pokušaja u dresu katalonskog velikana.

Baca je ipak povela u 59. minuti. Jules Kounde je ubacio s desne strane, a Pau Cubarsi udarcem glavom svladao Paula Gazzanigu.

Samo tri minuta kasnije Girona je izjednačila golom Thomasa Lemara. Novi šok za goste uslijedio je u 87. minuti kada je Fran Beltran okrenuo rezultat pogodivši s ruba kaznenog prostora za konačnih 2:1.

Trener Barcelone Hansi Flick požalio se na suđenje.

“Svi ste vidjeli što se dogodilo kod drugog gola Girone. Jeste li vidjeli? Je li bio prekršaj ili nije? Je? Hvala vam, ne trebamo više o tome razgovarati. Ne želim tražiti izlike. Suci su na razini na kojoj smo i mi. Dakle, ne baš na visokoj razini”, rekao je Flick.

“Nismo u dobrom trenutku ni u dobrom raspoloženju. Imamo još dug put i borbu za prvo mjesto. Nismo napravili dobar posao i moramo se poboljšati. Nismo se dobro pozicionirali, pogotovo u sredini, i radili smo puno grešaka.

Dao sam momčadi dva slobodna dana i onda očekujem da će se neki igrači vratiti. To su Pedri i Rashford, a možda i Gavi. Imamo novu situaciju i želimo se vratiti u dobru formu”, zaključio je trener Barcelone.