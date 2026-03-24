Sudačka komisija komentirala je penale Hajduka i Dinama: Evo što je rekla

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 27. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: ISTRA 1961 – VARAŽDIN (22. minuta); potencijalni prekršaj u “napadačkoj fazi”

Razmatrajući naše tehničke smjernice, “minimalni kontakt“ s domaćim braničem koji je ostvario napadač gostiju kada je pokušao šutirati loptu nije prekršaj iz Pravila nogometne igre.

Sudac, dobrog nadzora situacije, razmatrajući incident i uvidjevši da je branič igrao loptom, sukladno VAR protokolu, odgodio je zvižduk, a nakon toga dosudio slobodni udarac za obranu koji eliminira postignuti pogodak gostiju.

VAR sudac pravilno je, slijedeći naše smjernice, pozvao suca na ponovni pregled situacije, a sudac je nakon pregleda snimke odlučio zadržati svoju inicijalnu odluku.

Smatramo da je sudac pogriješio u svojoj interpretaciji incidenta zbog naših tehničkih jasnih razmatranja i tendencije da zadržimo visoku liniju kažnjivosti u sličnim situacijama. Ne očekujemo za lagane tj. minorne kontakte dosuđivanje kaznenog udarca, a isto tako ne očekujemo ni poništavanje pogodaka zbog kontakata istog intenziteta.

Situacija br. 2: VUKOVAR 1991 – HAJDUK (4. minuta); kazneni udarac

Vratar domaće momčadi u pokušaju da ponovno intervenira zakasnio je u reakciji prema lopti i počinio prekršaj nad gostujućim igračem br. 10.

Uzimajući u razmatranje da vratar nije igrao loptom, a suparnički igrač br. 10 igrao loptu glavom, vrlo dobro pozicioniran sudac dosudio je kazneni udarac zbog zakašnjelog starta.

Podržavamo odluku suca donesenu na terenu za igru.

Situacija br. 3: VUKOVAR 1991 – HAJDUK (11. minuta); incident u kaznenom prostoru

Incident u gostujućem kaznenom prostoru kada je obrambeni igrač br. 36 neosporno ostvario kontakt rukom s loptom nije prekršaj “kažnjive igre rukom“.

Sukladno Pravilima nogometne igre i našim tehničkim razmatranjima, ruka u trenutku kontakta poslužila je kao podrška tijelu (oslonac). Kontakt s loptom je ostvaren nesvjesno, nije vidljiva nikakva namjera ili dodatna kretnja kako bi se ovaj izazov razmatrao kao prekršaj.

Dopušteni nastavak igre smatramo ispravnom prosudbom suca.

Situacija br. 4: LOKOMOTIVA – DINAMO (43. minuta); izgledna prilika za postizanje pogotka

Neispravna interpretacija incidenta izgledna/obećavajuća situacija suca utakmice i opomena izdana domaćem igraču br. 5 zbog očitog povlačenja suparnika.

Ispravna intervencija VAR suca omogućava sucu dodatni pregled snimke zbog potencijalnog prekršaja u izglednoj prilici za postizanje pogotka.

Razmatrajući izazov tijekom pregleda snimke:

– napadač br. 9 potpuno kontrolira loptu

– otvoren put prema vratima suparnika

– pozicija ostalih braniča i njihova mogućnost sprečavanja izgledne prilike

sudac je ispravno primijenio smjernice i isključio igrača iz igre.

Ovaj incident tumačimo kao sličan onom tijekom nedavne utakmice Kupa u Rijeci te potpuno podržavamo intervenciju VAR suca i konačnu odluku suca.

Situacija br. 5: LOKOMOTIVA – DINAMO (73. minuta); kazneni udarac

Incident u kaznenom prostoru domaće momčadi kada branič br. 17 kretnjom ruke prema lopti ostvaruje kontakt s loptom te jasno mijenja njezin smjer jasan je prekršaj (kažnjiva igra rukom).

Sudac nedovoljno kvalitetno i očekivano pozicioniran nije prepoznao prekršaj igre rukom te je opravdano pozvan na dodatni pregled snimke.

Vrlo brzu i efikasnu intervenciju VAR suca smatramo ispravnom kao i konačnu odluku suca dosuđeni kazneni udarac.

Situacija br. 6: GORICA – RIJEKA (64. minuta); kazneni udarac

Vrlo izazovna situaciju u gostujućem kaznenom prostoru kada lopta braniča br. 55 pogađa u ruku. Sudac, koji je prepoznao u terenu kontakt lopte i ruke, razmatrao je položaj ruke prirodnim jer se igrač u trenutku kada je pogođen u ruku podizao s travnjaka.

VAR sudac preporučio je sucu pregled snimke zbog potencijalnog kaznenog udarca.

Sudac je nakon nekoliko pregleda i limitiranih dostupnih kutova kamera odlučio promijeniti prvotnu odluku i dosuditi kazneni udarac.

Na temelju dostupnih snimaka i analize može se vidjeti jasan razmak između tijela braniča i ruke u trenutku kontakta s loptom. Smatramo da je igrač položajem ruke svoje tijelo učinio većim te stoga podržavamo odluku suca donesenu nakon pregleda snimke.

Sve situacije možete pogledati OVDJE.