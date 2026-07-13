Dinamov vratar opet ide na posudbu

Nogomet 13. srp 202617:09 0 komentara
Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Dinamov vratar, 24-godišnji Nikola Čavlina, je prošlu sezonu proveo na posudbi u hitu talijanskog prvenstva Comu.

U Serie A se nije nešto previše naigrao pa se vratio u Zagreb.

Čavlina će karijeru nastaviti u Poljskoj. Njegov novi klub je Wieczysta Krakow gdje će biti na posudbi do kraja sezone. Wieczysta ima i opciju otkupa, ali za sada nije poznato koliko ona iznosi.

Čavlina je tijekom karijere redovito nastupao i za mlađe hrvatske reprezentacije, prošavši selekcije od najmlađih uzrasta do reprezentacije do 21 godine.

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