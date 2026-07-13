Šest reprezentacija već je osiguralo Svjetsko prvenstvo 2030.

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xJanxDexMeuleneirx via Guliver

Svjetsko prvenstvo 2026. još nije ni završilo, a već je poznato prvih šest reprezentacija koje će sudjelovati na idućem Mundijalu. Nastup na Svjetskom prvenstvu 2030. već su osigurali Španjolska, Portugal, Maroko, Argentina, Urugvaj i Paragvaj.

Prvenstvo će biti specifično što će se igrati u čak šest država, raspoređenih na tri kontinenta – Europi, Africi i Južnoj Americi.

Glavni domaćini turnira bit će Španjolska, Portugal i Maroko, u kojima će se odigrati velika većina utakmica. Međutim, prve tri utakmice prvenstva bit će održane u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, čime će FIFA obilježiti stotu godišnjicu prvog Svjetskog prvenstva.

Spomenutih šest reprezentacija imat će isti privilegirani status kada je riječ o kvalifikacijama – svima je nastup na prvenstvu već zajamčen.

Prema trenutačnom planu, na Svjetskom prvenstvu 2030. trebalo bi nastupiti 48 reprezentacija, jednako kao i na turniru u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Budući da je šest domaćina već osiguralo plasman, kroz kontinentalne i dodatne kvalifikacije trebalo bi biti popunjeno još 42 mjesta.

Ali, i to nije zagarantirano jer je CONMEBOL predložio da umjesto 48 reprezentacija na tom prvenstvu nastupi čak 64 zemlje…

Hoće li se to i dogoditi, ostaje za vidjeti…