Sučić: Nije bilo problema s Dalićem jer sam išao na sestrinu svadbu, nitko nije ljut

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Luka Sučić u velikom je razgovoru za španjolski list Noticias de Gipuzkoa govorio o nedavnoj ozljedi, teškim počecima u Real Sociedadu, odnosu s navijačima te je kontroverzama koje se spominju.

Hrvatski reprezentativac i nogometaš Real Sociedada je zbog problema s ozljedom odigrao tek 15 utakmica ove sezone, a o oporavku govori:

“Dobro sam. Bila je to samo manja ozljeda, izbivao sam dva tjedna i već dva dana treniram s momčadi. Stvarno se osjećam dobro. Fizioterapeuti, liječnik, treneri, svi su odradili sjajan posao. Spreman sam za sljedeću utakmicu, ali trener će odlučiti. Jasno je da neću igrati cijelu utakmicu, nakon ozljede treba biti oprezan.

Razgovarat ćemo i donijeti odluku. Svi igrači žele igrati takve utakmice, stvarno su sjajne. Ozljeda mi je stigla u jako loše vrijeme, taman sam počeo igrati, zabijati golove i asistirati. Učinit ću sve da se vratim na tu razinu i pomognem momčadi”.

Osvrnuo se i na igru u dresu španjolskog kluba:

“Igramo bolje kao ekipa, ponovno pokazujemo svoj stil. To je najvažnije. Mladim igračima je teško kad ne igraju, ali to je dio nogometa. To mi se dogodilo prvi put u karijeri, ali mislim da sam sada mentalno jači. Izvukao sam i neke pozitivne stvari iz toga.

Naravno, bio sam tužan, ja želim igrati. Odlazak iz kluba nije bio opcija, ljetos sam došao ovdje i želio sam dati sve od sebe. Zimi te, naravno, uvijek zovu neki klubovi, ali moj cilj je uvijek bio ostati i čekati priliku. Sada se to s novim trenerom i dogodilo i vrlo sam zahvalan.”

Progovorio je i o kritikama koje je dobio zbog odlaska na koncert Marka Perkovića Thompsona:

“Želim jasno reći da mi on nije prijatelj. To je najveći koncert ljeta u Hrvatskoj, svi u reprezentaciji slušaju Thompsona, čak i izbornik. Bilo je 500.000 ljudi. Išli smo jer je to najveći koncert i nema nikakve veze s nacistima. U Hrvatskoj je to nešto normalno, kao što svaka zemlja ima svog najvažnijeg pjevača. On je u Hrvatskoj najveći, pa smo išli”, rekao je Sučić.

Sa Španjolcima je razgovarao i o situaciji kada ga je izbornik Zlatko Dalić izostavio iz reprezentacije jer je za vrijeme okupljanja otišao na sestrinu svadbu.

“Nije bilo problema. Moja sestra se udavala. Razgovarao sam s izbornikom prije toga i sve smo razjasnili. Nije ljut, niti sam ja ljut. Razumijem ga, jer ako želiš igrati, moraš trenirati. Razgovarali smo i sada je zadovoljan sa mnom jer igram. Trebam mu u reprezentaciji. Bio je ovdje prošli tjedan, pričali smo i to je to”, zaključuje Sučić.