Sučić najavio Brazilce pa se osvrnuo na okršaj s Modrićem: ‘Vi to vidite kao iskru…’

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Nakon Kolumbijaca, na redu su Brazilci. Vatreni igraju novu utakmicu u Orlandu, a sve je najavio veznjak milanskog Intera Petar Sučić.

Sučić je bio oprezan kad je riječ o taktici, nije htio otkrivati previše.

“To su stvari koje ćemo ostaviti u svlačionici. Probat ćemo igrati što bolje pa ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti”, poručio je.

Vatreni su, prema Sučiću, jako dobro pokriveni na svim pozicijama.

“Imamo jako dobru momčad, što smo pokazali kroz godine iza nas. Moramo se boriti zajedno i tako ćemo napraviti rezultat”, naglasio je.

Početkom mjeseca se borio protiv svog kolege, 40-godišnjeg Luke Modrića, na sredini terena u talijanskom derbiju između Intera i Milana. Upitan je ima li iskri između njih dvojice…

“Vi to vidite kao iskru, mi samo kao borbu na terenu. Naravno da je sve u redu. Nije bilo ništa više od toga”, rekao je.