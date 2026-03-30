Brazilci pred okršaj s Hrvatskom: ‘Tretiramo utakmicu kao finale, možda i zadnju priliku za odlazak na SP’

Winslow Townson-Imagn Images via Guliver

Nogometaši Brazila, koji su prošli tjedan izgubili s 1:2 od Francuske, rekli su da će protiv Hrvatske zaigrati agresivnije, a prijateljsku utakmicu shvatiti kao natjecateljsku.

“Moramo izaći na teren veseli, hrabri i intenzivni”, izjavio je branič Roger Ibañez na konferenciji za medije u američkom gradu Orlandu.

Ondje će Hrvatska i Brazil odigrati prijateljsku utakmicu u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu.

Upitan o pritisku koji predstavlja igranje za Brazil, 27-godišnji igrač Al Ahlija iz Saudijske Arabije rekao je da je to neosporno, ali je također spomenuo još jedan način tumačenja ovog izazova.

“Pritisak nošenja dresa brazilske reprezentacije jest velik, ali je puno veća je sreća što ga mogu nositi“, rekao je stoper s četiri nastupa za reprezentaciju.

Ibañez je u porazu od Francuske odigrao 19 minuta.

Lijevi bek brazilskog kluba Criuzeira, 23-godišnji Kaiki, nada se debiju za reprezentaciju u susretu s Hrvatskom.

“Iskoristit ću priliku na način na koji se ona treba iskoristiti. Reprezentacija zaslužuje pažnju, poštovanje, ona je najveći svjetski prvak“, izjavio je.

Napadač engleskog Brentforda, 24-godišnji Igor Thiago, debitirao je protiv Francuske.

“Ono što (Carlo) Ancelotti traži, u osnovi, jest da budemo agresivniji. Mislim da to mogu pružiti svojim stilom igre: biti oštriji, smetati izlazu s loptom, napadati prostor, vršiti pritisak“, rekao je.

“Izbornik traži puno fizičke snage u šesnaestercu i puno kretanja, a ja vjerujem da to mogu pružiti”, zaključio je.

Leo Pereira, 30-godišnji stoper Flamenga, također je debitirao protiv Francuza te se nada prilici s Hrvatskom.

“Svaka utakmica za reprezentaciju ima veliku težinu. Svi ćemo ju tretirati kao finale jer za nas ne postoji prijateljska utakmica. Možda je to naša posljednja prilika da budemo na popisu za Svjetsko prvenstvo i pristupit ćemo s istom odgovornošću i zalaganjem kao u posljednjim utakmicama”, izjavio je.

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku počinje za nešto više od dva mjeseca.

Hrvatska je igrala prije četiri godine s Brazilom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru. Nakon odigranih 1:1 izborila je polufinale boljim izvođenjem jedanaesteraca.