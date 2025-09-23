Stoper Fenerbahčea: ‘Znamo da je Dinamo najveći hrvatski klub’

Podijeli :

Trener Fenerbahçea Domenico Tedesco najavio je kako njegovu momčad sutra u Zagrebu očekuje zahtjevan dvoboj protiv Dinama u prvom kolu Europa lige. U Hrvatsku su doputovali oslabljeni jer nedostaju Anderson Talisca (suspendiran nakon crvenog kartona protiv Benfice), ozlijeđeni Jhon Duran te Edson Alvarez, koji se još uvijek oporavlja. Uz trenera, pred novinare je izašao i branič Milan Škriniar.

Zbog kašnjenja leta, Turci su zakasnili i na konferenciju za medije na Maksimiru, nakon što su posljednji trening odradili u Istanbulu. Tedesco je istaknuo:

“Kada treniraš Fenerbahče uvijek želiš najviše. Međutim, ja ne gledam unaprijed, idemo korak po korak. Sutra nas čeka velika utakmica. Igrao sam u ovom natjecanju na klupi Leipziga i sretan sam što sam ponovo u Europskoj ligi”.

“Pritisak u Fenerbahčeu je velik, međutim naviknuo sam i volim to. Trenirao sam moskovski Spartak i Schalke, atmosfera je tamo također bila sjajna. Volim u nogometu strast, volim kada mogu razveseliti navijače” kazao je.

Na upite turskih novinara o slabijim igrama momčadi, dodao je:

“Daleko smo od toga kako bih želio da igramo. Nije to isprika, ali treba nam vremena. Izgubili smo previše lopti, previše duela. To je moj posao, pronaći pravu igru. Moramo podići razinu igre”.

Tedesco je naglasio da su dobro pripremili analizu protivnika:

“Analizirali smo Dinamo, igra hrabro, napadački u 4-3-3 formaciji. Ima zanimljive igrače, komplimenti treneru i klubu”, rekao je i dodao:

“Sutra će biti važno igrati svoju igru. Morat ćemo biti dominantni i igrati hrabro. Imamo dovoljno kvalitetne igrače da to ostvarimo.”

Komentirao je i izjavu bivšeg trenera Josea Mourinha o Feneru kao klubu po mjeri Europske lige:

“Nisam bio na klupi u kvalifikacijama Lige prvaka, teško mi je suditi o tome. Da sutra igramo Ligu prvaka bio bih također sretan. Imamo kvalitetnu momčad i sretni smo što možemo igrati u Europi”.

“Imamo uspona i padova, posebno u zadnje dvije utakmice. To je naša odgovornost, igrača. Trener nam je dao sve informacije, teren je naša odgovornost. Želimo pobjedu, kako bismo vratili samopouzdanje i atmosferu u naše redove”, kazao je Milan Škriniar.

Škriniar, koji je u Fener stigao u siječnju 2025. na posudbu iz PSG-a, a potom i potpisao ugovor, u karijeri je nosio dresove Intera, Sampdorije i Žiline.

“Znam brojne hrvatske igrače, znam da je Dinamo najveći klub u Hrvatskoj nakon razgovora s Brozovićem i Livakovićem, a znam da ima sjajne navijače. No, i naši navijači su fantastični. Očekujem sjajnu atmosferu i odličnu utakmicu. U kontaktu sam s Brozovićem i Perišićem, prijatelji smo i izvan terena. Uvijek mi je s njima bilo ugodno na terenu i izvan terena”, rekao je te zaključio:

“Na treneru je da odredi tko će igrati. Mi smo momčad, moramo se držati zajedno, jedino tako možemo naprijed. Moramo vjerovati u sebe i siguran sam kako će doći uspjeh”.