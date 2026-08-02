Poznato kada Dinamo kreće u novu rundu pregovora oko Livakovića

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Priča oko povratka Dominika Livakovića na Maksimir ulazi u svoju najvažniju fazu.

Nakon što je održan sastanak između prvog čovjeka Dinama Zvonimira Bobana, samog reprezentativnog vratara te njegova menadžera Andyja Bare, želja svih strana postala je sasvim jasna – prvi vratar Vatrenih želi natrag u Zagreb, a Modri su krenuli u sveobuhvatnu operaciju njegova dovođenja.

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Ponedjeljak bi trebao biti ključan dan u cijeloj priči, pišu Sportske novosti. Iz Istanbula se očekuje službeni odgovor čelnika Fenerbahčea, koji bi napokon trebali definirati svoje financijske zahtjeve i uvjete pod kojima su spremni pustiti hrvatske ‘jedinice’. Odmah po primanju povratnih informacija iz Turske, maksimirski klub spreman je na tursku adresu poslati i svoju prvu službenu ponudu.

U opticaju je iznos od oko tri do četiri milijuna eura, pri čemu bi važnu ulogu u pregovorima moglo odigrati i prebijanje međusobnih dugovanja. Naime, Fenerbahče Dinamu još uvijek nije u potpunosti isplatio sve ugovorene rate od Livakovićeva transfera iz 2023. godine, što zagrebačkom klubu daje dodatni manevarski prostor za zatvaranje ove financijske konstrukcije.