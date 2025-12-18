Štimac večeras piše povijest, evo što mu treba

Podijeli :

Guliver

Puno se toga uz pobjedu treba poklopiti mostarskim nogometašima

Zrinjski večeras u Mostaru igra povijesnu utakmicu protiv Rapida. Iako austrijski klub u pet odigranih kola nije osvojio niti jedan bod i odavno je izgubio šanse za plasman dalje, Mostarci susret moraju shvatiti maksimalno ozbiljno.

Zrinjski trenutno ima šest bodova i nalazi se na 26. poziciji, dvije ispod crte koja vodi u nokaut fazu Konferencijske lige. Pobjeda bi Zrinjskom osigurala plasman u šesnaestinu finala i time ispisala klupsku povijest.

U slučaju prolaska dalje, Zrinjski bi postao drugi klub iz BiH kojem je to pošlo za rukom, nakon Borca iz Banje Luke, koji je prošle sezone u osmini finala Konferencijske lige eliminiran upravo od Rapida.

U nastavku pogledajte šta se mora dogoditi da Zrinjski i sa bodom protiv Rapida izbori nokaut fazu, dakle bitno je da se poklope tri od narednih šest rezultata, a to je:

Crystal Palace – KuPS (pobjeda Crystal Palacea)

Strasborug – Breidablik (pobjeda Strasbourga ili remi)

Legia – Lincoln (pobjeda Legije)

AEK Atina – Universitatea Craiova (pobjeda AEK-a sa dva ili više golova razlike)

AEK Larnaca – Shkendija (pobjeda AEK-a sa tri ili više golova razlike)

Sigma Olomuc – Lech (pobjeda Lecha sa dva ili više golova razlike)