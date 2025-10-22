Štimac uoči okršaja u KL: ‘Ovo bi trebao biti veliki dan za sve nas Hrvate i BiH’

Hrvatski stručnjak Igor Štimac izjavio je da će utakmica njegovog kluba Zrinjskog protiv njemačkog Mainza u Konferenicjskoj ligi biti veliki dan za sve Hrvate, Bosnu i Hercegovinu te hrvatski nogomet.

Susret se igra sutra u Mainzu , kamo je jutros zrakoplovom iz Mostara otputovala momčad aktualnog bosanskohercegovačkog prvaka.

Štimac je istaknuo da je susret s renomiranim bundesligašem iznimna prilika za njegovu momčad da pokaže svoj potencijal na europskoj sceni.

“Ovo bi trebao biti veliki dan za sve nas Hrvate koji ćemo biti tamo i koji ćemo predstavljati i bosanskohercegovački i hrvatski nogomet”, rekao je Štimac u izjavi za medije.

Dodao je kako će se Zrinjski morati prilagoditi momčadi koja igra u visokom ritmu.

“Ali pronaći ćemo način da živimo u toj utakmici”, dodao je hrvatski trener.

Njegov optimizam dijeli i vezni igrač Igor Savić, koji je naglasio važnost ovog susreta za klub.

“Znamo da su oni veliki favoriti, ali analizirali smo ih dobro i nećemo izaći s bijelom zastavom. Dat ćemo sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat”, kazao je Savić.

Susret drugoga kola Konferencijske lige Mainza i Zrinjskog igra se u 21.00 sati na stadionu MEWA. Tamo je Mostarci imati veliku potporu navijača budući je karte kupilo više od 3.500 njegovih navijača.