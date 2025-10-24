Štimac ponosan na Plemiće: ‘Neki bi se u ovoj situaciji raspali, ne i Zrinjski’

Podijeli :

Guliver Images

Zrinjski je u drugom nastupu u Konferencijskoj ligi poražen kod Mainza 1:0, no trener Plemića Igor Štimac ponosan je na borbu svojih igrača.

Mostarski sastav nije uspio šokirati njemačkog bundesligaša, ali nije se osramotio. Završilo je 1:0 za Mainz golom Weipera iz 24. minute, s tim da je Zrinjski igrao bez isključenog Savića od 38. minute.

“Bila je dobra utakmica. Dobro smo parirali u većem dijelu utakmice, čak i bolje s igračem manje nego u prvom dijelu gdje su nas na lijevoj strani izigrali u nekoliko navrata i stvorili nekoliko opasnih situacija. Ali ponosan sam, s igračem manje odigrali smo s bundesligašem u gostima hrabro i požrtvovno koliko smo mogli. Zaslužena pobjeda domaćina”, komentirao je nakon utakmice trener Zrinjskog Igor Štimac.

VEZANA VIJEST VIDEO / Štimčev Zrinjski s igračem manje izgubio od bundesligaša VIDEO / Strašan start igrača Zrinjskog za crveni karton, pogledajte reakciju Štimca

Isključenje Savića bilo je opravdano, priznao je to i Štimac.

“Crveni karton bio je opravdan, igrač je zasluženo isključen i stavilo nas je to u neugodan položaj jer nam je to poremetilo sve planove. Dobro smo se snašli, dva bloka su čvrsto stajala u drugom dijelu. Puno drugih momčadi bi jako palo i raspalo se u ovakvom intenzitetu koji nametne Mainz, ali upravo to i jest kvaliteta Zrinjskog, postojanost, čvrstina i otpornost u teškim situacijama.”

Štimac je zahvalio navijačima na brojnoj podršci u Njemačkoj.

“Pohvale svima koji su došli, vrhunska atmosfera. Bila nam je čast gostovati na ovako lijepom stadionu i to je nagrada mojim igračima za dugogodišnji rad i trud. Najzadovoljniji smo što smo opravdali očekivanja navijača kroz borbu i požrtvovnost. Iako poraženi, zadovoljni se vraćamo kući.”

Zrinjski, koji je u prvom kolu Konferencijske lige porazio Lincoln 5:0, u trećoj rundi igra protiv kijevskog Dinama na neutralnom terenu u Poljskoj.