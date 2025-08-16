Stigle kazne za drugo kolo SHNL-a, Hajduku najviša zbog rasizma i diskriminacije

Poznate su kazne koje su SHNL klubovima dobili nakon odigranog drugog kola elitnog razreda domaće lige.
Disciplinski sudac SuperSport HNL-a donio je odluke o disciplinskim kaznama za drugo kolo hrvatskog prvenstva. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, stoji u objavi na stranici SHNL-a, gdje su objavili pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja. Objavu prenosimo u cijelosti:
Dinamo – Vukovar 1991 (8. kolovoza 2025.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 5.800 eura
Osijek – Rijeka (9. kolovoza 2025.)
Osijek
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 700 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 2.700 eura.
Hajduk – Gorica (10. kolovoza 2025.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 4.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 4.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 8.000 eura.
