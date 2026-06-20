Stigla žalba na adresu FIFA-e: Gdje je crveni karton za Messija?

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AP Photo/Reed Hoffmann via Guliver Image

Nogometni savez Alžira podnio je službenu žalbu Svjetskoj nogometnoj federaciji (FIFA) zbog spornog suđenja na utakmici Svjetskog prvenstva protiv Argentine. Alžirci smatraju da su Lionel Messi i Alexis Mac Allister morali biti isključeni iz igre.

Uvjerljiva pobjeda Argentine od 3:0 protiv Alžira, uz tri pogotka Lionela Messija u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, nije prošla bez kontroverzi.

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Samo dva dana nakon utakmice, Nogometni savez Alžira odlučio je izraziti svoje nezadovoljstvo službenom žalbom upućenom FIFA-i, a kao razlog navode se ključne odluke poljskog suca Szymona Marciniaka koje su, prema njihovu mišljenju, izravno utjecale na tijek susreta. U središtu pozornosti nalaze se dva sporna trenutka koja su, po tvrdnjama alžirske strane, morala biti sankcionirana isključenjima.

Prvi se trenutak odnosi na start Lionela Messija nad kapetanom Alžira Aïssom Mandijem u 31. minuti utakmice. Prema navodima sjevernoafričke federacije, argentinski nogometaš je otvorenim đonom i kramponima startao na list noge protivničkog braniča. Alžirci smatraju da je ovaj prekršaj, zbog svoje grubosti i ugrožavanja sigurnosti igrača, morao biti sankcioniran izravnim crvenim kartonom.

Drugi incident koji ističu dogodio se u 74. minuti i uključuje veznjaka Argentine Alexisa Mac Allistera. U žalbi se navodi da je Mac Allister laktom udario veznjaka Alžira Ibrahima Mazu u duelu bez lopte. Kao i u slučaju Messija, alžirski savez vjeruje da je i ova akcija predstavljala primjer nesportskog ponašanja koje je zasluživalo izravno isključenje. Sudac Marciniak nije sankcionirao nijednu od ovih situacija, čak ni žutim kartonom.

Nogometni savez Alžira u svom dopisu postavlja pitanje zašto glavni arbitar Szymon Marciniak nije iskoristio pomoć video-tehnologije (VAR) kako bi pregledao sporne situacije. Prema pravilima, sve akcije koje mogu dovesti do izravnog crvenog kartona podliježu VAR provjeri, što se, prema navodima Alžiraca, u ovom slučaju nije dogodilo. Marciniak slovi za jednog od najcijenjenijih svjetskih sudaca, a dijelio je pravdu i u finalu Svjetskog prvenstva 2022. godine između Argentine i Francuske, zbog čega su njegove odluke dodatno pod povećalom javnosti.

U izvješću koje je poslano FIFA-i navodi se da su obje sporne akcije mogle značajno utjecati na tijek utakmice. Prema njihovu mišljenju, rezultat bi bio drugačiji da je njihova reprezentacija tijekom većeg dijela meča imala brojčanu prednost na terenu.

Iz alžirskog saveza ističu da je cilj žalbe prije svega dobivanje službenog pojašnjenja i skretanje pozornosti na standarde suđenja, a ne nužno promjena konačnog ishoda utakmice. Nogometni savez Alžira sada čeka služben odgovor iz sjedišta FIFA-e.