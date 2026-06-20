SAD bacio navijače u euforiju: Ovo im nije uspjelo skoro 100 godina

"USA are on fire", slave američki mediji drugu pobjedu odabranika Mauricia Pochettina na Svjetskom prvenstvu kojom su američki nogometaši osigurali plasman u drugi krug.

Nakon što su u prvom kolu porazili Paragvaj sa 4-1, u drugom kolu Amerikanci su u Seattleu pobijedili Australiju s 2-0 i sa šest bodova osigurali plasman u drugi krug.

Sjedinjene Države su prvi put u povijesti osigurale drugi krug već nakon dvije odigrane utakmice, a prvi put u posljednjih 96 godina spojile su dvije pobjede.

Do sada im je to uspjelo jedino na prvom SP-u 1930. u Urugvaju pobjedama protiv Belgije (3-0) i Paragvaja (3-0).

Plasman u 16-inu finala izazvao je oduševljenje u zemlji u kojoj je “soccer” prije početka Svjetskog prvenstva gledao u leđa “pravim” američkim sportovima američkom nogometu, baseballu, košarci i hokeju na ledu.

Većina europskih medija danima piše kako u SAD i Kanadi na tribinama nema prave navijače atmosfere, no ovo je bio “dan kada se i Europa probudila”, hvale se domaćini.

Utakmica je igrana u sjajnoj atmosferi na stadionu Lumen Field u Seattleu pred 66.925 gledatelja.

“Atmosfera je bila nevjerojatna, američki i australski navijači su bili sjajni,” pišu mediji.

Amerikanci su do vodstva došli u 11. minuti, kad je Cameron Burgess u svoju mrežu skrenuo loptu nakon ubačaja Folarina Baloguna. To je drugi autogol na prvenstvu koji je pomogao domaćinima. U prvom kolu vlastitu mrežu je zatresao i Paragvajac Damian Bobadilla.

Strijelac drugog gola bio je najmlađi igrač u američkim redovima, 21-godišnji Alex Freeman, sin NFL legende Green Bay Packersa Antonija Freemana. Mlađi Freeman je ovaj trenutak opisao kao “trenutkom potpunog obiteljskog kruga”.

“Za mene, to samo pokazuje koliko je obiteljsko stablo sjajno. On može biti sjajan, ali i ja mogu biti sjajan na svoj način. Mislim da to samo pokazuje koliko je nevjerojatno imati uspješnog oca koji me može mentorirati da budem spreman za ovakve trenutke,” kazao je mladi branič Villarreala.

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović, koji je jedan od komentatora na Foxu za vrijeme SP-a, smatra kako Sjedinjene Države uz ovakvu igru i podršku s tribina mogu i osvojiti SP.

“Ako prije niste vjerovali, ponovit ću: Počnite vjerovati,” poručio je Ibrahimović.

Amerikanci su pobjedu ostvarili na savezni praznik “Juneteenth” kojim se u SAD obilježava oslobođenje porobljenih Afroamerikanaca.

Slavi se svake godine 19. lipnja u spomen na kraj ropstva u Sjedinjenim Državama. Naziv praznika, prvi put upotrijebljen 1890-ih, složenica je od June i Nineteenth , što se odnosi na 19. lipnja 1865., dan kada je general-bojnik Gordon Granger naredio konačnu provedbu Proklamacije o emancipaciji u Teksasu na kraju Američkog građanskog rata.

“Ovaj dan znači slobodu, oslobođenje crnaca, radost, slavlje i slavlje. Danas definitivno slavimo. Prepoznajte igrače koji su utrli put meni i mnogima drugima i inspirirajte sljedeću generaciju,” poručila je bivša legenda Seattle SuperSonicsa Gary Payton.

FIFA je Paytonovu poruku prenijela na četiri stadiona na kojima su se danas održavale utakmice.