Nezaustavljivi Messi hat-trickom uništio Alžir i dostigao rekordera

Predvođeni nezaustavljivim Lionelom Messijem nogometaši Argentine su Svjetsko prvenstvo, na kojem brane naslov prvaka, otvorili pobjedom protiv Alžira od 3-0 (1-0) u Kansas Cityju.

Bio je to prvi dvoboj skupine J, a utakmicu je privatizirao 39-godišnji Messi. Postigao je sve argentinske golove, u 17., 60. i 76. minuti. Bili su to njegovi 14., 15. i 16. pogodak u karijeri na svjetskim prvenstvima čime je dostigao rekordera na toj vječnoj ljestvici. Sada su na samom vrhu on i njemački napadač Miroslav Klose. Pogodak manje ima brazilski Ronaldo.

U nastavku dana drugu će utakmicu prvog kola ove skupine odigrati Austrija i Jordan. U drugom kolu se u Dallasu 22. lipnja sastaju Argentina i Austrija, a 23. lipnja u San Franciscu igraju Jordan i Alžir.

Vatren je bio početak utakmice budući da su postignuta dva pogotka u uvodnih osam minuta, ali su oba poništena. U petoj minuti Messi je pogodio alžirsku mrežu, ali je bio u minimalnom zaleđu. Sve se ponovilo tri minute kasnije na drugoj strani travnjaka. Strijelac je za Alžir bio Chaibi, ali je i on bio u zaleđu.

Nitko i ništa u 17. minuti nije moglo zaustaviti Messija koji je odlično proigravanje primio na 30-ak metara od suparničkih vrata. Brzopotezno je Messi stigao na 18 metara od alžirske mreže. Potegnuo je ljevicom i pogodio za 1-0 premda je vršcima prstiju loptu dirao, ali nedovoljno, suparnički vratar Luca Zidane, sin legendarnog Zinedinea Zidanea.

U 31. minuti je također Messi bio u središtu pozornosti, ali ne po majstoriji kao kod pogotka. Žestoko je i ružno nagazio suparničkog igrača Mandija, ali zbog grubog nasrtaja nije dobio nikakvu kaznu.

Nakon sat vremena igre Messi je postigao novi gol, za 2-0. Nakon udarca MacAllistera i odbijene lopte alžirskog vratara prvi je na njoj bio Messi i lako loptu pospremio u mrežu, a u 76. minuti je još jednom odapeo jako, precizno i neuhvatljivo s vrha šesnaesterca za konačnih 3-0.