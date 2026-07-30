Stigla je potvrda: Utakmica Dinama i Rijeke će se odgoditi ako se ovo dogodi

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Marin Franov CROPIX via Guliver Image

U petak od 20 sati počinje nova sezona SuperSport HNL-a, a prvenstvo će otvoriti aktualni prvak Dinamo i Slaven Belupo. Već u drugom kolu trebao bi se igrati derbi između Rijeke i Dinama na Rujevici, no postoji velika mogućnost da će taj susret biti odgođen zbog europskih obaveza oba kluba.

Dinamo je već izborio plasman u sljedeću rundu kvalifikacija nakon prolaska protiv Thuna, dok se još čeka rasplet Rijekinog uzvrata protiv Derry Cityja. Ako riječki klub izbori treće pretkolo Konferencijske lige, bit će ispunjeni uvjeti za odgodu derbija.

Prema Propozicijama natjecanja HNL-a, klubovi koji nastupaju u kvalifikacijama ili grupnim fazama europskih natjecanja u pravilu nemaju pravo tražiti odgodu prvenstvenih utakmica. Ipak, pravila predviđaju iznimku kada se termini europskih susreta preklapaju tako da jedan klub igra u utorak, a drugi u četvrtak.

U takvoj situaciji klub može podnijeti zahtjev za odgodu najkasnije sedam dana prije zakazanog termina utakmice, pri čemu nije potrebna suglasnost protivničkog kluba. Odgođena utakmica mora se odigrati prije završetka prvog dijela prvenstva.

To znači da će susret drugog kola između Rijeke i Dinama, koji je trenutačno zakazan za osmi kolovoza na Rujevici, biti odgođen ako Rijeka prođe Derry City i izbori nastavak europske sezone.

Povjerenik za natjecanje Antonio Grahovac za Sportske novosti pojasnio je zašto se u ovom slučaju primjenjuje navedena iznimka.

“Dinamo igra u utorak, Rijeka bi igrala u četvrtak. To je upravo situacija predviđena kao iznimka jer, bez obzira na termin koji bi se odredio, jedan od klubova bio bi u nepovoljnijem položaju. Zato se utakmica odgađa. No, ako oba kluba igraju u četvrtak, nema razloga za odgodu”, objasnio je Grahovac.