Stanić: Modrić je monstrum, pogriješio sam u vezi njega prije tri godine

Za novog izbornika Slavena Bilića ima samo riječi hvale, smatrajući da je njegov izbor logičan nastavak svega što je Hrvatska gradila posljednjih godina.

“Mislim da je odličan izbor. Vjerujem da znam što je HNS, odnosno gospodin Kustić, želio dobiti kroz Slavena Bilića. Želio je da se nastavi kult reprezentacije, koji je po meni najvažniji u ovom trenutku”, poručio je Stanić.

Objasnio je i što za njega znači kult reprezentacije, ističući da se ne radi samo o emocijama i zajedništvu, već i o spremnosti igrača da vlastite interese podrede momčadi.

“Kada kažem kult reprezentacije, ne mislim isključivo na zajedništvo, ponos i čast. Prvenstveno mislim na to da svaki igrač ima sposobnost svoje individualne kvalitete podrediti grupi, reprezentaciji i uspjehu.”

Stanić vjeruje da Bilić ima sve karakteristike potrebne za vođenje Vatrenih.

“On je izuzetno inteligentan, ima strašno velik prag tolerancije, ali ima i odlučnost. Imao ju je i kao igrač. Kada vidi da se grupna dinamika remeti, znat će intervenirati i napraviti ono što je najbolje za momčad”, kazao je.

Dotaknuo se i Luke Modrića te njegove moguće odluke o nastavku reprezentativne karijere. Stanić smatra da godine ne bi trebale biti presudan faktor.

“Luka Modrić je monstrum. Luka Modrić je nešto posebno. Svake ga godine ljudi umirovljuju, a on pokazuje da ne postoji nešto poput gotovog igrača. On se stalno razvija, stalno napreduje, stalno igra i sve nas demantira”, rekao je bivši Vatreni.

Priznao je kako je i sam ranije pogriješio u procjeni Modrićeve budućnosti.

“Osobno sam mislio, i pogriješio sam prije tri ili četiri godine, da je blizu kraja.”

Stanić smatra kako u nogometu nije najvažnija dob, nego kvaliteta igrača.

“U nogometu, barem ja tako smatram, ne postoji dovoljno mlad ili dovoljno star. Postoji samo dovoljno kvalitetan i dovoljno dobar”, naglasio je.

Podržao je i najavu Slavena Bilića da će prije konačne odluke razgovarati s Modrićem.

“Redoslijed koji je Slaven najavio idealan je. Razgovarat će s Lukom, vidjeti u kakvom je stanju, što on misli i kakva su njegova razmišljanja, a na temelju toga donijeti odluku”, zaključio je Stanić.