Srna: Livaja će dobiti Bilićev poziv ako ispuni jedan uvjet

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Proslavljeni bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna osvrnuo se na aktualna zbivanja u domaćem nogometu.

Uz detaljnu analizu stanja u Hajduku i podršku novom izborniku Slavenu Biliću, Srna je u razgovoru za RTL prokomentirao i reprezentativni status Marka Livaje te otkrio što je ključno za njegov eventualni povratak u dres Vatrenih.

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Govoreći o statusu prve zvijezde splitskog kluba, Srna je naglasio kako se Livajine zasluge za klub ne smiju zaboraviti, bez obzira na turbulencije koje su se događale u javnosti.

“Da budem iskren, ne znam ni što se tu događalo. Znam, kao i vi, samo ono što mogu pročitati iz medija, ali Marko Livaja mora imati poseban status u Hajduku. Naravno da nitko ne može biti iznad kluba, ali puno je sreće i veselja Marko Livaja donio navijačima Hajduka. I to treba respektirati.”

Upitan o tome hoće li novi izbornik Slaven Bilić ponovno pozvati Livaju u nacionalnu vrstu, Srna je bio vrlo jasan i apostrofirao jedan jedini uvjet:

“Ako bude igrao dobro, ako bude zaslužio poziv, sigurno će ga Slaven zvati. Slaven je frajer. Onaj tko mu treba i tko igrama zaslužuje, taj će sigurno biti dio hrvatske reprezentacije.”

Srna se dotaknuo i dubljih, sustavnih problema na Poljudu. Kao navijač, ističe kako ga boli činjenica da klub s takvom podrškom već godinama ne uspijeva napraviti ključni iskorak prema trofejima.

“Vrtimo se u krug već deset-petnaest godina. Do prosinca je sve super, bježimo nekoliko bodova, a kada Dinamo završi Europu, Hajduk završi na drugom ili trećem mjestu. Očito nešto ne funkcionira. Nažalost, nisam u klubu pa ne mogu raditi dublje analize, ali kao navijač vidim da nema trofeja. Hajduk, s obzirom na podršku kakvu ima, koliko ljudi vole i žive za taj klub, mora i zaslužuje napraviti puno više.”

Dodatno je kritizirao i trenutačni model upravljanja te prelagano odricanje od domaćih stručnjaka i klupskih legendi.

“Meni se osobno taj model ne sviđa. Lako i brzo trošimo naše ljude. Izgubiti trenere poput Leke i Tudora, ili ljude u sportskom sektoru poput Rakitića, Kalinića i Vučevića, ne ide u prilog Hajduku. Brzo iskoristimo ono što valja i što je naše, a onda se oslanjamo na strance koji ne znaju povijest kluba i ne razumiju što Hajduk znači u Dalmaciji i Hrvatskoj.”

Za kraj, Srna je poslao poruku podrške novom izborniku Biliću, vjerujući kako je njegovo imenovanje pravičan potez za hrvatski nogomet.

“Mislim da smo na pravom putu. Nogomet je, što se reprezentacije tiče, ostao puno dužan Slavenu Biliću jer je zaslužio puno više. Kad pošteno radiš i daješ sto posto sebe svaki dan, to će se vratiti i njemu i ekipi. Budimo pozitivni i budimo vjetar u leđa reprezentaciji u budućnosti”, zaključio je Srna.