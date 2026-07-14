Evo kako je Rijeka potvrdila povratak svog junaka

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Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Niko Janković, jedan od ključnih aktera Rijekina povijesnog osvajanja dvostruke krune 2025. godine, službeno se vratio na Rujevicu.

Nagađanja o prekidu njegove posudbe u slovačkom Slovanu iz Bratislave okončana su i praktično potvrđena klupskim fotografijama s današnjeg treninga, na kojima 24-godišnji veznjak ponovno trenira pod stijenama riječkog stadiona.

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Budući da je Janković prošao kompletne pripreme sa Slovanom i nalazi se u punom natjecateljskom ritmu, ne bi bilo iznenađenje da ga povratnik na klupu Rijeke, Matjaž Kek, uvrsti u kadar već za prvu utakmicu drugog pretkola Konferencijske lige. Rijeka svoj europski put započinje 23. srpnja na domaćem terenu protiv pobjednika dvoboja između Derry Cityja i CSKA Sofije.

Dok kod bivšeg trenera Victora Sancheza – pod čijim je vodstvom Janković izgubio kontinuitet i bio poslan na posudbu – nije imao značajniju ulogu, Kek iznimno cijeni njegove igračke atribute. Slovenski stručnjak preferira svestrane i trkački moćne veznjake, a Janković se kao polivalentno rješenje na pozicijama polušpice i krila savršeno uklapa u njegove taktičke zamisli.