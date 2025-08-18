Sport Klub produljio prava za Bundesligu na minimalno četiri sezone

Podijeli :

United Media produžila je ekskluzivna prava prijenosa njemačke Bundeslige na devet tržišta jugoistočne Europe, uključujući Hrvatsku, do kraja sezone 2028/29.

United Media, vodeća medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, s ponosom objavljuje obnovu svojih ekskluzivnih prava za prijenos njemačke Bundeslige – donoseći navijačima u devet zemalja najbolje od njemačkog nogometa do kraja sezone 2028/29.

Novi ugovor uključuje sve utakmice Bundeslige i 2. Bundeslige, kao i doigravanje za promociju/ispadanje te Franz Beckenbauer Superkup, uz ekskluzivne prijenose u devet zemalja – na Balkanu, u Bugarskoj, Grčkoj i Cipru. Zahvaljujući vrhunskim produkcijskim standardima United Medije, navijači će moći pratiti svaki pogodak, potez i najvažniji trenutak njemačke nogometne elite u najvišoj mogućoj kvaliteti. Gledatelji u Hrvatskoj ovo prestižno natjecanje moći će pratiti na Sport Klubu.

„Izuzetno smo zadovoljni što produžujemo naše uspješno partnerstvo s Bundesligom i nastavljamo donositi ovo natjecanje svjetske klase sportskim fanovima diljem naših tržišta,” izjavio je Nemanja Simeunović, koordinator sportskog programa u United Mediji. „Bundesliga je poznata po kvaliteti, strasti i brzom tempu igre, a ima i posebno mjesto u srcima naših gledatelja – ne samo zbog izvrsnosti na terenu već i zbog brojnih talentiranih igrača iz naše regije koji su ostavili trag u Njemačkoj. Ovim novim četverogodišnjim ugovorom osigurali smo da će navijači uživati u ekskluzivnom prijenosu svakog uzbudljivog trenutka, uz najviše produkcijske standarde i stručne komentare na koje su navikli od United Medije.“

„Povijesno gledano, Bundesliga je imala više igrača iz jugoistočne Europe nego bilo koja od pet najjačih liga, a ova regija predstavlja pravi rasadnik navijača strastveno posvećenih našem jedinstvenom brendu brze, napadačke igre,” rekao je Peer Naubert, glavni izvršni direktor Bundesliga International. „Produženjem suradnje s našim pouzdanim partnerom United Mediom na Balkanu, u Bugarskoj, Grčkoj i na Cipru, osigurali smo vrhunsku pokrivenost na tim tržištima, čime milijunima navijača u regiji ostaje mogućnost da budu povezani s nogometom onakvim kakav treba biti.“

Vodeća imena iz regije bila su među 457 igrača s Balkana i jugoistočne Europe koji su zablistali u Bundesligi, uključujući i aktualnog hrvatskog reprezentativca i napadača TSG Hoffenheima Andreja Kramarića, koji je postigao 126 pogodaka u 286 bundesligaških nastupa od sezone 2015/16.

United Media ponosni je partner Bundeslige na devet tržišta od sezone 2021/22.