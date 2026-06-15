Španjolski reprezentativac potpisao novi ugovor s Tottenhamom

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(AP Photo/Ian Walton) via Guliver Image

Pedro Porro, 26-godišnji španjolski desni bočni nogometaš, produljio je ugovor s Tottenhamom do lipnja 2031. čime su propali potencijalni poslovi madridskog Reala i Manchester Cityja.

Ta su dva kluba izrazila želju za dovođenjem španjolskog reprezentativca koji je ostao vjeran Tottenhamu bez obzira što je klub prošle sezone proživljavao iznimno teške trenutke te se tek u posljednjem kolu spasio ispadanja iz engleske Premier lige.

Porro je početkom 2023. godine došao u Tottenham na posudbu iz lisabonskog Sportinga, a potom je londonski klub otkupio njegov ugovor. Ranije u karijeri Porro je bio igrač Manchester Cityja, ali je tadašnje vrijeme od 2019. do 2022. proveo na posudbama. Bio je i član španjolskih klubova Girone i Valladolida.

„Ovaj ugovor je iznimno važan za klub. Vjerujemo u Porra i radujem se što ćemo nastaviti zajedno raditi. Osim svih njegovih nogometnih i tehničkih vrlina volim njegov pobjednički mentalitet“, izjavio je ovim povodom trener Tottenhama Roberto De Zerbi.

Trenutačno se Porro nalazi na poprištu Svjetskog prvenstva, a dosad je u karijeri skupio 18 nastupa za popularnu „furiju“.