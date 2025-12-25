Španjolci: U Realu se kaju što su pustili Modrića, on im je ponudio rješenje

Podijeli :

AP Photo/Cesar Cebolla via Guliver

Luka Modrić ovog je ljeta nakon 13 godina u Real Madridu karijeru nastavio u Milanu.

Hrvat je uz Danija Carvajala i Lucasa Vazqueza bio glas razuma unutar tima te Španjolci smatraju da je odlazak najtrofejnijeg igrača u povijesti poremetio dosta toga:

“On je bio vođa svlačionice“, navodi El Mundo i tvrdi da se u Madridu kaju što su pustili legendarnog veznjaka.

“Određeni ljudi unutar kluba su svjesni da bi prisustvo Luke Modrića na i van terena trenutno bilo neophodno za svlačionicu.”

Modrić je i sam prije odlaska priznao da bi volio ostati u Realu, no smatra da bi rješenje njihovih problema bio Vitinha, o kojem iz, Madrida kažu:

“Nitko u klubu ne krije da postoji problem u kreaciji igre. Ekipa je vrhunska, po imenima najbolja na svijetu, ali nedostaje taj djelić koji sve povezuje i koji orkestrira igrom. Malo je takvih igrača, a jedan od njih je zvijezda PSG-a Vitinha.”

Vitinha je već tri godine član PSG-a. Stigao je iz Porta za nešto više od 40 milijuna eura, a Kraljeve bi sada koštao i do vrtoglavih 100 milijuna eura.