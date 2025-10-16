Španjolci otkrivaju Modrićeve planove: Odmor pa povratak u Real Madrid

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Luka Modrić se nakon 13 godina u Real Madridu promaknuo u legendu kluba, a Španjolci otkrivaju da se planira i vratiti.

Iako ima 40 godina, Modrić pokazuje sjajnu igru u dresu Milana, a španjolski mediji objašnjavaju da se po završetku igračke karijere planira vratiti u Real Madrid.

Defensa Central u tekstu naslova “Modrić je prihvatio, a onda odgodio povratak u Real Madrid” piše da je kapetan Vatrenih prihvatio ponudu predsjednika Florentina Pereza vrati u klub kao ambasador ili trener, no po završetku karijere najprije želi uzeti godinu dana odmora kako bi se posvetio obitelji.

Nakon toga planira upisati trenerske tečajeve s ciljem preuzimanja jedne od mlađih kategorija u Realovoj akademiji. Rad s djecom predstavlja mu veliku želju i vidi to kao idealan početak svoje trenerske karijere, tvrde španjolski novinari.

Modrić bi u nadolazećim mjesecima trebao definirati detalje s Real Madridom, a trenutno mu je fokus ostvariti što bolji rezultat s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.