Španjolci našli ‘krticu’ koja pušta informacije iz svlačionice Real Madrida?

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Turbulentna sezona Real Madrida.

Osim rezultatske krize, svlačionicu Reala potresaju sukobi, a vodstvo kluba uvjereno je da netko od igrača namjerno odaje informacije medijima kako bi destabilizirao momčad. Pokrenuta je navodno i interna istraga, a španjolski mediji već imaju glavnog osumnjičenika.

Španjolci kao ‘krticu’ vide Danija Ceballosa. Prvo je u javnost procurila informacija o sukobu Antonija Rudigera i mladog beka Alvara Carrerasa, a zatim i o žestokom obračunu između Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija.

Ceballos je potpuno pao u drugi plan kod Arbeloe i očekuje se da će na ljeto napustiti klub, a situacija je eskalirala nakon žestokog sukoba s trenerom. Nakon tog su krenule sve informacije.

“Preko 20 godina sam u ovoj svlačionici i prvo što sam naučio jest da ono što se dogodi unutra, ostaje unutra”, poručio je Ceballos.