Novi udarac za Real: Prvotimcu prijeti pauza od godinu dana pa čak i – kraj karijere!?

Problem za problemom u Real Madridu.
Stigla je još jedna loša vijest za Kraljeve. Francuskom braniču Ferlandu Mendyju prijeti pauza od godinu dana, a u najgorem slučaju i kraj karijere.
Francuski lijevi bek zadobio je puknuće tetive mišića rectus femoris uz odvajanje kosti. Zbog težine ozljede bit će podvrgnut operaciji u ponedjeljak u Francuskoj. Prve prognoze govore o pauzi od čak godinu dana, no situacija bi mogla biti i znatno gora.
Kako donosi novinar Miguel Angel Diaz, problem je puno ozbiljniji nego što se isprva mislilo te bi ga neuspješan oporavak mogao prisiliti i na završetak karijere.
Mendy je u nedjelju protiv Espanyola teren napustio u 14. minuti držeći se za desno bedro, a umjesto njega u igru je ušao Fran Garcia.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!