Španjolci: Martin Baturina sve više izgleda kao skupi nesporazum

xmarcoxiacobucci via Guliver

Raspisali su se o bivšoj zvijezdi Dinama.

U susretu 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je na Olimpicu pobijedila Como 1:0. Jedini gol na utakmici postignut je u 60. minuti, a strijelac je bio Wesley.

Za goste su Martin Baturina i Ivan Smolčić igrali do 79. minute. Upravo su se o Baturini raspisali Španjolci.

“Sve je jako lijepo, ali na kraju ostaje malo toga. Martin Baturina miluje loptu i svaki njegov dodir objašnjava zašto je Como ljetos za njega platio Dinamu 18 milijuna eura plus dodatnih sedam milijuna kroz bonuse. Ipak, za razliku od bivšeg suigrača Petra Sučića, koji se brzo snašao u Interu, hrvatski veznjak rođen 2003. godine nikako se ne uspijeva izboriti za stalno mjesto u planovima trenera Cesca Fàbregasa. Sve više izgleda kao skupi nesporazum”, piše španjolski portal TodoMercadoWeb pa dodaje:

“Fàbregas je pokušao pronaći rješenje. U vrlo fluidnoj momčadi, tijekom večeri na Olimpicu koja je bila obilježena ozljedama, španjolski je trener isprobao Baturinu u tandemu s Nicom Pazom. Valja odmah reći: nitko nije briljirao.

No, Martin je, unatoč povremenim majstorskim potezima, izgledao kao riba na suhom. Igrao je pomalo krilo, pomalo lažnu devetku i polušpicu. Bio je posvuda, a zapravo nigdje.”

“Neizbježno se postavlja pitanje: je li Baturina trenutačno višak? Njegov je talent neosporan, ali na terenu se neprestano preklapa s Nicom Pazom. Argentinac je sigurno zreliji i bolje uklopljen u dinamiku Coma. Čini se da je Hrvat zapravo predodređen za ulogu nasljednika, igrač za eru nakon odlaska Paza.

Ona će, iako to navijači ne žele, jednoga dana doći. Como je odigrao inteligentno, unaprijed osiguravši igrača vrlo sličnog onome kojega će prije ili kasnije izgubiti. No, možda je problem upravo u tome. Baturina je presličan igrač Pazu”, zaključuje se u tekstu.