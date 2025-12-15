Roma slavila protiv Coma, Baturina i Smolčić igrali od prve minute

Podijeli :

U susretu 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je na Olimpicu pobijedila Como sa 1:0.

Jedini gol na utakmici postignut je u 60. minuti, a strijelac je bio Wesley.

Domaćini su zabili gol u situaciji dok je gostujući branič Jayden Addai ostao ležati nakon jednog starta na loptu. To je iskoristio Devyne Rensch ubacivši pred vrata do Matiasa Soulea koji je produžio do Wesleyja, a ovaj sjajno pogodio u suprotni kut.

Roma je bila bolja i u prvom dijelu, međutim Gasperinijeva momčad nije iskoristila nekoliko odličnih prilika.

Como nije pokazao previše, a najbolju priliku za izjednačenje gosti su imali u 86. minuti, no Stefan Posch se nije najbolje snašao. Za goste su Martin Baturina i Ivan Smolčić igrali do 79. minute.

Roma je ovom pobjedom prekinula niz od dva uzatopna poraza, dok je Como upisao drugi uzastopni poraz.

Roma je četvrta sa 30 bodova, tri manje od lidera Intera. Como se nalazi na sedmoj poziciji sa 24 boda.