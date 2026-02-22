Sopić napušta Osijek, nova predsjednica već ima favorita za nasljednika?

Podijeli :

MIKOLAJ BARBANELL ARENA AKCJI NEWSPIX.PL via Guliver Images

Osijek je u 23. kolu HNL-a izgubio 3:1 od Lokomotive te je momčad Željka Sopića ostala posljednja na ljestvici.

Predzadnji Vukovar sada im bježi četiri boda, a susrest će se već sljedećeg tjedna na Opus Areni te bi ta utakmica mogla odlučiti o putniku u drugi rang.

Željko Sopić još uvijek je trener Osijeka, ali Gol.hr doznaje da je njegov otkaz pitanje trenutka te da bi ga mogao naslijediti Jozsef Bozsik, 38-godišnji mađarski trener koji već treću sezonu radi u slovenskoj Nafti iz Lendave.

U Osijek je stigla i nova klupska predsjednica Alexandra Vegh, koja poznaje Bozsika iz vremena kad je bio pomoćni trener i trener druge momčadi u klubu njezina oca, ZTE-u.