Sopić nakon što je pobjesnio na suca: ‘Atmosfera u svlačionici bila je kao na sprovodu’

Željko Sopić nije se mogao pomiriti s činjenicom da je njegov Widzew Lodz osvojio samo bod protiv Wisle Plock.

U četvrtom kolu poljske Ekstraklase Widzew je na domaćem terenu odigrao 1:1 protiv lidera Wisle. Gosti su poveli, domaćini izjednačili i u drugom poluvremenu bili bolji, ali ostalo je neodlučeno.

Željka Sopića posebno je iziritirala odluka suca da njegovoj momčadi ne dosudi kazneni udarac u 78. minuti. Glavni je sudac prvo dodijelio penal, ali je nakon pregleda snimke poništio vlastitu odluku. To je razjarilo bivšeg trenera Gorice i Rijeke koji je počeo vikati i bacati reklamni panel oko sebe.

“Ne mogu tako komentirati utakmicu. Kao igrač sam izgubio puno utakmica, ali nakon malo njih imao sam atmosferu kakva mi je sada u svlačionici. Kao na sprovodu”, otkrio je nakon utakmice Sopić.

“Ponosan sam na svoje igrače jer ovo nije bila lagana utakmica. Samo jedna momčad htjela je igrati nogomet. Wisła je sa svih deset igrača stajala iza lopte i čuvala svoj gol. Wisła je došla po bod i zasluženo ga uzela. Bolja momčad ne pobijedi uvijek.”

Widzew nakon četiri kola Ekstraklase ima sedam bodova te je na četvrtom mjestu ligaškog poretka.