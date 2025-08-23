Službeno: Zvonimir Boban nositelj liste ‘Dinamovo proljeće’

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Stigla je i službena potvrda kako se legenda Dinama Zvonimir Boban kandidirao za predsjednika Dinamove Skupštine.

Zvonimir Boban, legendarni igrač Dinama i ime koje ne treba posebno predstavljati, predstavljen je kao nositelj izborne liste “Dinamovo proljeće” te kandidat za novog predsjednika GNK Dinamo na predstojećim izborima koji će se održati 13. rujna.

Potpisi podrške listi “Dinamovo proljeće” i kandidaturi Zvonimira Bobana prikupljat će se prije utakmice protiv Istre 1961. Članovi Skupštine bit će prisutni na štandovima na sjevernoj i ispod zapadne tribine, gdje će svi zainteresirani moći dati svoj potpis podrške. Za podršku su potrebni broj članske iskaznice i potpis.