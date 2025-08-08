Slovenski predstavnik zabio pet komada u Švicarskoj, briljirao bivši hajdukovac

Philipp Kresnik via Guliver

Nevjerojatnu utakmicu odigrala je momčad Celja u Konferencijskoj ligi, koja je u Švicarskoj slavila protiv Lugana s čak 5:0!

Juriš Slovenaca najavio je golom Šturm u 35. minuti, a potom je pogodio i bivši igrač Hajduka Franko Kovačević iz jedanaesterca u 44. minuti.

Celjani se tu nisu zaustavili – naprotiv, dodali su gas u drugom poluvremenu. Golove su redom postizali Zabukovnik u 59., ponovno Kovačević iz jedanaesterca u 84. i Kvesić u 89. minuti.

Slovenci su u Thunu igrali protiv momčadi koju su nakon drame izbacili u osmini finala Konferencijske lige prošle sezone. Razlika u vrijednosti momčadi je golema – švicarski kadar procjenjuje se na 71 milijun eura, dok je vrijednost celjske momčadi nešto manje od devet milijuna, no danas se – kao ni u proljeće – to nimalo nije primijetilo.

Slovenski predstavnik je odličnom igrom iskoristio krizu suparnika, već u prvom poluvremenu Švicarcima zabio dva pogotka, a u drugom poluvremenu dovršio sjajan posao. Tako je došao do velike prednosti uoči uzvratne utakmice.

U posljednjem kvalifikacijskom kolu pobjednika ovog dvoboja čeka bolji iz susreta između Banika Ostrave i bečke Austrije – prvu utakmicu je dobio Banik rezultatom 4:3.

