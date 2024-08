Slovenac je, a navijat će za Rijeku: ‘To je moj klub, a Olimpija je na Rujevici imala sreće’

Podijeli :

Uoči današnjih utakmica triju slovenskih predstavnika u europskim kvalifikacijama (Celje, Maribor, Olimpija) velika većina Slovenaca nada se njihovom prolasku, neovisno o eventualnim navijačkim rivalitetima. Ipak, ima iznimke.

Radi se o Adrianu Fegicu iz Primorja, nekadašnjem igraču Rijeke od 1977. do 1985. godine. Tada su ga navijači Rijeke nazivali “Johanom Cruyffom s Kantride”.

“Zaigrao sam na Kvarnerskoj rivijeri 1975. godine. Inače, nisam bio centarfor kao recimo Kustudić ili Radović, već vezni u sustavu koji se tada igrao s dvije polutke. Igrao sam u Primorju, a Rijeka je dolazila igrati u Ajdovščinu, vodio ju je pokojni Ive Šangulin, poslije njega je došao pokojni Gojko Zec. Uočili su me i pozvan sam na Kvarnersku rivijeru kao gost te su me htjeli odmah angažirati, ali me mama nije pustila jer nisam završio školu. Tek kada sam to obavio, došao sam na Kantridu”, prisjetio se Fegic (67) u razgovoru za Novi list.

Fegic je Slovenac iz Postojne, bio je golgeter u zlatnoj eri Rijeke koja je 1984. na Kantridi slomila i slavni Real Madrid 3:1. Bilo je to u drugom kolu Kupa UEFA-e, no dalje je ipak prošao Real pobjedom 3:0 u revanšu. U toj prvoj utakmici baš je Fegic zabio dva gola.

Ne samo što je on ostavio traga u Rijeci, već je i taj klub do dan-danas ostao u njegovom srcu. Ne čudi, stoga, što će u revanšu Rijeke i Oimpije u Ljubljani (prva je utakmica na Rujevici završila 1:1) bodriti baš Riječane.

“Olimpija ima dobru momčad i zna igrati na rezultat, ali svejedno dajem Rijeci 60 posto šanse za prolaz. Nije to ista Rijeka u veznoj liniji kao prije, ali Olimpija nije ništa posebno. Na Rujevici je imala sreće, njezin vratar je dobro branio. Olimpija je imala tek jednu šansu i onda taj penal. Rijeka je iskusnija, daj Bože da uspije”, rekao je Fegic za Novi list.

Ne skriva da će navijati za hrvatskog predstavnika.

“Navijat ću za Rijeku. Pitali su me i ovdje za koga ću biti, ja sam Slovenac, ali tolike sam godine proživio u Rijeci. Bilo mi je lijepo i uvijek navijam za Rijeku makar sam Slovenac. Rijeka je moj klub.”