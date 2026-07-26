VIDEO / Švicarac u prvom kolu istaknuo kandidaturu za gol sezone, pogledajte nevjerojatnu golčinu

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U prvom kolu švicarske Super lige Young Boysi su ugostili Sion u utakmici koja je pružila brojna uzbuđenja. Vidjeli smo čak šest golova u pobjedi Young Boysa od 4:2, no igrač Siona Jan Kronig ukrao je šou svojim pogotkom u prvoj minuti sudačke nadoknade. 26-godišnji branič ostao je sam na više od 30 metara od gola Young Boysa te je svojom lijevom nogom uputio udarac. To je napravio tolikom silinom da je vratara Joel Mall bio potpuno nemoćan i već smo u prvom kolu dobili kandidata za gol sezone.

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