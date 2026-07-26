Bivši stoper Hajduka iz Serie A seli u najtežu ligu svijeta?

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Branimir Mlačić mogao bi ovog ljeta privremeno napustiti Udinese jer talijanski prvoligaš trenutačno ima preveliku konkurenciju na stoperskim pozicijama, piše Il Messaggero. Hrvatski 19-godišnji branič stigao je u klub u veljači iz Hajduka u transferu vrijednom 4,5 milijuna eura, a nakon sedam nastupa u drugom dijelu prošle sezone sada se spominje kao kandidat za posudbu.

Trener Kosta Runjaić na raspolaganju ima čak osam središnjih braniča, zbog čega će klub morati smanjiti kadar. Još donedavno očekivalo se da će tijekom ljeta otići Oumar Solet i Thomas Kristensen, no razvoj događaja na tržištu promijenio je planove. Solet je bio na meti Napolija, dok je interes Intera, Coma i Leedsa navodno splasnjo zbog dvojbi oko njegova koljena. S druge strane, Udinese za Kristensena traži najmanje 15 milijuna eura, ali zasad nije zaprimio ponudu koja bi zadovoljila njegove zahtjeve.

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Ako obojica ostanu u klubu, Runjaić će imati veliku širinu u obrani, no istodobno će biti manje prostora za razvoj mlađih igrača. Budući da najčešće koristi sustav s trojicom stopera, izvjesno je da će barem dvojica braniča morati potražiti novu sredinu kako bi dobili više prilika za igru.

Prema pisanju talijanskog lista, među kandidatima za odlazak na posudbu nalazi se i Mlačić. Kao moguća destinacija navodi se Watford, engleski drugoligaš koji je, baš kao i Udinese, u vlasništvu obitelji Pozzo. Ideja je da mladi hrvatski stoper u Championshipu dobije veću minutažu i nastavi svoj razvoj.

U Udineseu i dalje vjeruju u njegov potencijal te ga smatraju važnim dijelom klupske budućnosti. Upravo zato eventualna posudba ne bi predstavljala korak unatrag, nego priliku da stekne iskustvo i kontinuitet nastupa prije povratka u Serie A.

Mlačić je nogometni put započeo u Trogiru 1912, a s 11 godina pridružio se Hajdukovoj školi nogometa. Bio je kapetan kadetske i juniorske momčadi, dok je u prvu momčad promoviran u ljeto 2025. godine. Debi za seniore upisao je u pobjedi 2:1 protiv Zire u europskim kvalifikacijama, nakon čega se brzo nametnuo kao standardni član početne postave.

Za Hajduk je odigrao ukupno 19 službenih utakmica i upisao dvije asistencije, uključujući 15 nastupa u SuperSport HNL-u. U veljači 2026. potpisao je ugovor s Udineseom do ljeta 2031., a u međuvremenu je debitirao i za hrvatsku U-21 reprezentaciju. Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na pet milijuna eura.