Sky: Dinamo želi dovesti Hrvata iz njemačke lige

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Dok se Dinamo priprema za novu sezonu na pripremama u Sloveniji, klupsko vodstvo intenzivno radi na dovođenju novih igrača. Nakon povratka Mislava Oršića te očekivanog potpisa Stjepana Radeljića, zagrebački klub želi dodatno ojačati obrambenu liniju. Prema informacijama njemačkog Skya, jedna od želja Dinama je stoper Darmstadta Matej Maglica.

Međutim, hrvatski prvak nije jedini klub koji prati 27-godišnjeg braniča. Ozbiljan interes pokazao je i Kaiserslautern, koji je već započeo razgovore s igračem i njegovim sadašnjim klubom. Prema dostupnim informacijama, Maglica je trenutačno skloniji ostanku u Njemačkoj i prelasku u redove tog drugoligaša.

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Važnu ulogu u mogućem transferu mogao bi imati trener Kaiserslauterna Torsten Lieberknecht. Upravo je on surađivao s Maglicom u Darmstadtu te ga je 2023. godine doveo iz Stuttgarta, nakon čega je hrvatski stoper postao standardan član momčadi u Bundesligi.

Maglica je rođen u Slavonskom Brodu, a korijene vuče iz okolice Odžaka u Bosanskoj Posavini. Nogometnu karijeru započeo je u Marsoniji, no već sa 16 godina preselio je u Njemačku, gdje je proveo gotovo cijelu karijeru, uz kraći angažman u Švicarskoj.

Ljevonogi stoper visok 198 centimetara stigao je u Darmstadt iz Stuttgarta za odštetu od 800 tisuća eura, dok mu Transfermarkt trenutačno procjenjuje vrijednost na 1,2 milijuna eura. U posljednje dvije sezone bio je jedan od najvažnijih igrača svoje momčadi, a posebno se istaknuo prošle sezone kada je u 33 nastupa postigao osam pogodaka, što je vrlo rijedak učinak za igrača njegove pozicije.

#Sky Info: Kaiserslautern zeigt Interesse an IV Matej #Maglica von #Lilien. Gespräche haben stattgefunden. Noch keine Einigung. Spieler kann sich Wechsel auf den #betze vorstellen. Auch #Zagreb hat ihn weiter auf dem Zettel. Letzte Saison 30 Spiele, 6 Tore@SkySportDE pic.twitter.com/PMzaC5MloL — Dennis Bayer (@_dennisbayer) June 25, 2026

Njegove nastupe pohvalio je i ugledni njemački magazin Kicker, koji ga je tijekom zimske analize svrstao među najbolje stopere druge njemačke lige. Budući da s Darmstadtom ima ugovor do ljeta 2027. godine, ostaje otvoreno pitanje hoće li karijeru nastaviti u Njemačkoj ili će prihvatiti Dinamov poziv i vratiti se u hrvatski nogomet.