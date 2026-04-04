VIDEO / Čudesni hrvatski branič briljira u 2. Bundesligi, sada je zabio iz slobodnjaka u porazu svoje momčadi!

Hrvatski stoper Matej Maglica igra sezonu karijere. Njegov Darmstadt bori se za ulazak u Bundesligu, a 27-godišnjak iz Slavonskog Broda jedan je od ključnih igrača momčadi.
Ove sezone već je postigao sedam pogodaka, od čega pet u 2. Bundesligi, a taj je učinak Maglica dodatno popravio danas.
Na gostovanju kod Arminije Bielefeld doveo je svoju momčad u vodstvo već u šestoj minuti, zabivši iz slobodnog udarca nakon uigrane kombinacije. Pucao je po podu iz daljine, a domaći vratar nije se baš proslavio reakcijom.
Ipak, nakon tog pogotka na terenu je praktički postojala samo jedna momčad. Arminia je preuzela kontrolu, dominirala susretom i na kraju stigla do zasluženog preokreta i pobjede. Izjednačenje je donio Semir Telalović u 47. minuti, dok je pobjedu domaćinu osigurao Jannik Rochelt pogotkom u 81. minuti.
Unatoč porazu, Maglica je odigrao sjajnu utakmicu te je prema Sofascore ocjenama bio igrač susreta. Njegov Darmstadt ostao je četvrti s 50 bodova, dva manje od vodećeg Schalkea, koji ima utakmicu manje.
