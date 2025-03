Skender otkriva: ‘Sportski direktor biti će objavljen u idućih 10 dana’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Glavne teme u loži na maksimirskom stadionu bile su klupske financije, promjena dosadašnjeg Statuta, a govorilo se i o Dinamovom novom stadionu, stadionu u Kranjčevićevoj i izgradnji trening kampa.

“Rezime kratki – još sam pod dojmom jedne velike pozitive. Uglavnom su sve točke dnevnog reda donesene jednoglasno. To vam je jedan od pokazatelja da sva tijela kluba, kad svi ‘pušu u ista jedra’. Sjednica Skupštine je presjek rada upravljačkih struktura u zadnjih godinu dana, obećali smo financijsku stabilnost kluba.”

Manenica je obrazložio taj uspjeh, naglasivši da su, osim prihoda koji ovise o rezultatu, i svi ostali prihodi stabilni.

“Nastavno na to, obećali smo stabilnost upravljačkih struktura, to ste vidjeli glasanjem. Pod emocijama smo da je to prošlo u tako dobrom tonu. Stojimo svi iza naše Uprave, iza sportskog sektora, trenera prve momčadi. Čvrsto vjerujemo da ćemo osvojiti SHNL. Obećali smo, a bilo je puno skeptika, no stadion Dinama postaje stvarnost.”

Skender je zatim detaljno izložio planove:

“To je danas detaljno izloženo, imamo i slatke brige oko Dinamovog kampa. Svjesni smo od početka da je u temeljima Dinama središnje mjesto nogometna škola i razvoj Dinamovih igrača. Imat ćemo povratak B momčadi od iduće sezone, članstvo je na preko 43 tisuće članova, prošle godine bilo je 51 tisuća, vjerujem da ćemo to oboriti.”

O financijama i sportskom direktoru je izjavio:

“Dinamo ima plan A, B i C. Mi smo još uvijek uvjereni u plan A. Možete biti mirni što se tiče financijskih prognoza. Ako nećemo igrati LP, ostale stavke će se prilagoditi. Čvrsto vjerujem da ćemo osvojiti naslov prvaka.”

“Nije bilo riječi o sportskom direktoru, on će se objaviti u sljedećih 10 dana. Krajem 2026. bi se trebali preseliti na Kranjčevićevu, nakon toga bi slijedilo rušenje stadiona. Suzili smo imena za sportskog direktora. Što se tiče razgovora s Lokomotivom vezano uz korištenje Dinamovog doma, klub će kada dođe vrijeme odgovoriti na to pitanje.”