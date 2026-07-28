Službeno je: Joško Gvardiol potpisao je novi ugovor sa Cityjem

Kao što je najavljivano, ostaje i dalje u Manchesteru.
Joško Gvardiol potpisao je novi ugovor s Manchester Cityjem do ljeta 2031. godine. Hrvatski reprezentativac već je imao važeću suradnju do 2028., a engleski klub novim mu je ugovorom dodatno poboljšao financijske uvjete.
Prema dosadašnjem ugovoru Gvardiol je zarađivao oko 200.000 funti tjedno, a novim je potpisom dobio povišicu.
Hrvatski stoper stigao je na Etihad iz RB Leipziga u ljeto 2023. godine. Za Manchester City u tri je sezone odigrao 122 utakmice, postigao 13 golova i podijelio deset asistencija. Velik dio druge polovice prošle sezone propustio je zbog ozljede, ali se oporavio.
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