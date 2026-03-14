Sjajni mladi talent šokirao Australce pred SP, ipak je izabrao Hrvatsku!

xGrahamxHuntx PSI via Guliver

Jedan od najsjajnijih mladih talenata Australije sad će moći obući dres Vatrenih.

Igrač engleskog Portsmoutha Adrian Segečić, rođen u Sidneyju, promijenio je reprezentaciju i odlučio se staviti na raspolaganje za Hrvatsku.

Segečić je dobio odobrenje za promjenu reprezentacije te je sada i službeno na Fifinoj platformi postavljen kao igrač koji može nastupati za Hrvatsku.

Prema Fifinim pravilima, nakon što Segečić jednom nastupi u utakmici za Hrvatsku, više se neće moći vratiti i igrati za Australiju.

Ovaj je 21-godišnjak igrao za Australiju za uzraste do 17, do 20 i do 23 godine pa je dobio svoj prvi poziv u seniorsku reprezentaciju od izbornika Tonyja Popovića za rujanski reprezentativni ciklus. No, bivši mladi igrač Sydneyja nije odigrao ni minute u te dvije utakmice.

Ta odluka predstavlja preokret s obzirom na to da je Segečić ranije u više navrata izjavljivao kako želi igrati za Australiju na Svjetskom prvenstvu.