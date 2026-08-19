Sigur na pragu odlasku iz Hajduka: Jasno je dao do znanja da želi transfer u Celtic

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Hajduk.hr / Robert Matić

Još uvijek se ne zna hoće li kanadski reprezentativac nositi bijeli dres nakon ljetnog prijelaznog roka.

Niko Sigur mogao bi ovog ljeta napustiti Hajduk i karijeru nastaviti u Škotskoj. Tamošnji Daily Record tvrdi da je Celtic obnovio interes za kanadskog reprezentativca, a škotski prvak sada bi trebao krenuti u pregovore sa splitskim klubom.

Prema pisanju škotskog lista, Sigur je već upoznat s interesom Celtica i pozitivno gleda na mogućnost preseljenja u Glasgow. Posebno ga privlači prilika za igranje u Ligi prvaka, a u novom klubu susreo bi se i s reprezentativnim suigračem Alistairom Johnstonom.

Škoti tvrde da je stav Hajdukova igrača prilično jasan:

“Niko Sigur jasno je dao do znanja da želi prijeći u Celtic.”

Za Celtic će, međutim, puno veći izazov biti nagovoriti Hajduk na prodaju. Splićani nemaju razloga žuriti s transferom jer Sigurov ugovor traje do ljeta 2028. godine, dok ga Transfermarkt procjenjuje na četiri milijuna eura.

Daily Record stoga očekuje da bi Celtic morao poslati vrlo ozbiljnu ponudu ako želi započeti konkretne pregovore:

“Za ulazak u pregovore s Hajdukom bit će potrebna značajna sedmeroznamenkasta ponuda.”

Celtic je dodatno pojačao potragu za veznjakom nakon što je Arne Engels napustio klub i prešao u West Ham. Belgijac je Glasgow napustio prije nekoliko dana, a oba su kluba potvrdila transfer. West Ham je pritom objavio da je Engels postao njihovo najskuplje pojačanje iz kluba iz Championshipa.

Sigurova prednost u očima škotskog prvaka je i njegova svestranost. Iako mu je prirodna pozicija zadnji vezni, može igrati i na desnoj strani obrane te kao stoper. Za kanadsku reprezentaciju dosad je nastupio 22 puta i postigao dva pogotka.

Celtic je Sigura pratio i ranije, no sada je situacija nešto drukčija. Škotski mediji navode da je ponovno visoko na popisu želja, a važan adut u pregovorima mogao bi biti upravo igračev jasan stav da želi preseliti u Glasgow.