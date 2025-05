Zelenika: Razočarala su me sva tri kluba koja se bore za naslov

Podijeli :

Zeljko Hajdinjak / CROPIX via Guliver Images

Varaždin u nedjelju gostuje kod Dinama na Maksimiru. Ovo je jedna od četiri utakmice koje se igraju istovremeno u 36. kolu HNL-a; Varaždin se bori za četvrto mjesto, dok Dinamo juri prema naslovu prvaka.

Uoči utakmice, Varaždinov golman Oliver Zelenika dao je intervju za 24sata, u kojem je prvo komentirao svoje nastupe tijekom ove sezone.

“Statistički najbolja sezona za mene. No, gotovo jednaka kao i prošla po broju uspješnih intervencija. Moje dobre sezone ne bi bilo bez momčadi, a ove sezone obrambeni dio nam je na visokoj razini”, kazao je Zelenika pa najavio sutrašnju utakmicu protiv Dinama.

“Svi igraju za nešto. Mi odlučujemo više o sebi, nego Dinamo. Da smo mogli prije to riješiti (uhvatiti četvrto mjesto, op. a.), mogli smo… Dobro je da se te utakmice koje odlučuju za nešto igraju u isto vrijeme. Sigurno će nam javljati rezultate s drugih utakmica, bit će i kalkulacija u zadnjih 15 minuta na svim utakmicama.”

Varaždinov golman također je otkrio da su ga razočarali kandidati za naslov, a potom je progovorio i o svojoj budućnosti u klubu.

“Razočarala su me sva tri kluba koja se bore za naslov. Ni jedan klub nijednom nije uspio materijalizirati posrtaje svojih pratitelja. Ne znam je li mi utakmica s Dinamom zadnja u dresu Varaždina. Vidjeli smo da se u drugim klubovima događaju situacije i da su neki vratari čvrste jedinice, pa ih se nakon jedne loše utakmice tjera iz kluba. Kad sam se vraćao u Hrvatsku, Varaždin mi dao priliku i to nikada neću zaboraviti. Nije da mi se žuri, tu mi je lijepo, kapetan sam i važan faktor. Ako dođe opcija da ćemo svi biti zadovoljni, no ni to me mora biti okidač da će me Varaždin pustiti”, zaključio je Zelenika.