Turski insajder: Barcelona i Real bore se za Hajdukovog stopera

xMALTONxDIBRAx via Guliver Image

Najveća pažnja usmjerena je prema Branimiru Mlačiću, 18-godišnjem stoperu, za kojeg vlada iznimno velik interes na tržištu. Prema navodima, upravo je Inter trenutačno najbliži njegovu dovođenju, iako je za mladog braniča zainteresirano još nekoliko uglednih europskih klubova.

Nogometni insajder Ekrem Konur ističe kako se, osim Intera, u utrci nalaze i Barcelona, Real Madrid, Newcastle, Borussia Dortmund te Marseille.

Spominje se da talijanski velikan nudi oko pet milijuna eura fiksne odštete uz dodatni milijun kroz bonuse, što bi taj posao svrstalo među najveće transfere u povijesti splitskog kluba.

Mlačić je ove sezone dobio priliku u prvoj momčadi i brzo privukao pozornost skauta najvećih europskih klubova, a dosad je upisao 17 nastupa.