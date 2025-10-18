Veznjak Osijeka: ‘Svi u klubu moramo se zapitati u kakvoj smo situaciji’

Podijeli :

NK Osijek

Dinamo je na Maksimiru svladao Osijek 2:1 u sklopu 10. kola SuperSport HNL-a.

Plavi su brzo stekli prednost golovima Scotta McKenne u 3. i Sergija Domingueza u 14. minuti, dok je jedini pogodak za goste postigao Šimun Mikolčić u 70. minuti.

Osijek ni ove sezone ne uspijeva pronaći formu – s tek dvije pobjede i ukupno devet bodova drže pretposljednje mjesto, samo tri boda ispred posljednjeplasiranog Vukovara. Protiv Dinama su ponovno pokazali blijedu igru bez pravih prilika.

Nakon susreta za MAXSport izjavu je dao Mikolčić, strijelac jedinog gola za Osijek.

“U teškoj smo situaciji, predzadnji smo na tablici, to ne izgleda dobro. Mogli smo i danas puno više. Svaki derbi je pun borbe na sredini terena. Nismo bili opasni po gol, nismo ispunili na terenu ništa što smo se dogovorili.

Svi u klubu moramo se zapitati u kakvoj smo situaciji i krenuti od sebe. Ne znam u čemu je problem, teško mi je o tome pričati. Prestali smo uživati nekim normalnim stvarima, u igranju nogometa, neki strah nam se uvukao i mislim da je to najveći problem. Idemo na Rujevicu, nadam se, osvojiti tri boda koja će nas dignuti”, rekao je Mikolčić.