Varaždin prodao standarnog stopera u poljskog drugoligaša

Nogomet 27. sij 202612:28 0 komentara
Foto: NK Varaždin

Varaždin je ostao bez standardnog stopera.

Lamine Ba (28) napustio je momčad Nikole Šafarića i karijeru nastavlja u poljskom drugoligašu Slasku Wroclaw, prenosi Germanijak. Budući da mu ugovor istječe na ljeto, Varaždin je iskoristio priliku i osigurao odštetu od oko 120 tisuća eura.

Ba je u Varaždinu proveo gotovo četiri godine i u tom periodu bio važna karika zadnje linije.

Odigrao je ukupno 88 utakmica, postigao jedan gol i upisao dvije asistencije.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet